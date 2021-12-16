Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda; Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Diğer yandan Kamu Finansman Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ve Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevlerinden alındı.

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