Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Özel bir model

AA



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı, öğleden sonra bu katlanarak gitti" ifadelerini kullandı.

"SICAK PARADAN ZİYADE YATIRIM"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ilr ilgili "Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz." dedi.

"OPTİMAL NOKTAYA ULAŞACAKTIR"

Nebati sözlerine "Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir modeldir." şeklinde devam etti.

Bakan Nebati "Döviz kurlarıyla ilgili pazartesi akşamına kadar spekülasyon, manipülasyon vardı. Şimdi köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacaktır." dedi.