Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." dedi.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

"Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde, sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik."