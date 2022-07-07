Hazine'den 8 projeye 16.5 milyar dolar garanti

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 yılına ait genel faaliyet raporunu yayımladı. Raporun Kamu Borç Yönetimi Gelişimi başlıklı bölümünün Dış Borçlanma kısmında kamuoyunda çok tartışılan mega projelerin finansmanına yönelik olarak sağlanan Hazine garantilerine de yer verildi.

Rapora göre, 2021 yılı sonu itibarıyla Kamu-Özel İşbirliği modeli çerçevesinde yürütülen projeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen borç üstlenim taahhüdünün tutarının toplamda yaklaşık 16.5 milyar dolar olduğu belirtildi.

İstanbul Havalimanı, Akkuyu NGS, şehir hastaneleri ve konusuna göre hizmet alım garantisi verilen diğer KÖİ projeleri bu bedele dahil değil.

Raporda Yap İşlet - Devret modeliyle yapılan 8 projeye garanti sağlanırken bu projeler Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Aydin - Niğde Otoyolu oldu. 8 projeden 3 tanesi ise ihaleleri ayrı ayrı yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun farklı kesimlerine ait ve Hazine'nin verdiği borç üstlenim taahhüdü ise 5.6 milyar dolar düzeyinde.

Bunun yanı sıra, 2021 yılında Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) projesinin refinansmanı ve Aydın-Denizli Otoyolu projesinin finansmanı için toplam 2.06 milyar dolar tutarındaki dış finansmana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç üstlenim taahhüdü sağlandığı da raporda yer aldı.

Daha önce ihalesi 9 kez iptal edilen ya da ertelenen 163 km'lik Aydın - Denizli otoyolu projesinde ilk kazma 2020 yılında vurulmuştu. Ulaştırma Bakanlığı yol sayesinde yıllık 731 milyon lira tasarruf edileceğini ve otoyolun Kapıkule’den başlayarak Marmara ve Ege’yi kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edeceğine dikkat çekerken proje bazı kesimlerden Büyük Menderes tarım havzasını böleceği ve tahrip edeceği nedeniyle tartışmalara konu olmuştu.

Raporda ayrıca Citibank, Dünya Bankası, Çin Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve İş Bankası Londra Şubesi'nden toplam 4.278.901.958 ABD doları tutarında Hazine geri ödeme garantisi altında kredi sağlandığı ve çeşitli projelerin finansmanında kullandığı belirtildi.

Bunun yanı sıra 2021 yılı içerisinde 3’ü Dünya Bankasından, 5’i diğer uluslararası kuruluşlardan, 3’ü ticari kuruluşlardan, 5’i ise ihracat kredi kuruluşu olmak üzere toplam 10 adet proje için 6.800.367.049 ABD doları tutarında tahsisli dış finansman sağlandığı kaydedildi.