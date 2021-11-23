Sarı kodlu uyarı! Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı çevrelerinden başlamak üzere il geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il geneli ile akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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