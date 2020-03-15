15 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR, YAĞMURLA KARIŞIK GELİYOR
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.
SICAKLIK 5-8 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...
ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu.
KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
BURSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
KÜTAHYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.
ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı.
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.
HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.
KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.
SİVAS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.
BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu.
TRABZON: 12, Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu.
ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı.
KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu.
MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu.
VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu.
GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
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