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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Rize ve Sinop çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Beklenen hava sıcaklıkları; İstanbul'da 31, Ankara'da 33, İzmir'de 36 ve Antalya'da 42.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 07:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 07:31
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        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 44°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 40°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 31°C

        Parçalı az bulutlu

        DÜZCE °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

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