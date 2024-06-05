Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Rize ve Sinop çevrelerinde yağmur geçişleri görülürken, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Beklenen hava sıcaklıkları; İstanbul'da 31, Ankara'da 33, İzmir'de 36 ve Antalya'da 42.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: öğle saatlerinde Kastamonu’nun doğusu, Sinop’un güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum'un kuzey ve batısı, Erzincan ve Bayburt'un doğusu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık