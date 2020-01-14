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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

ANKARA: 7, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 17, Az bulutlu.

ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 14, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 8, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 0, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -2, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

DİYARBAKIR: 11, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu.