Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat! - Hava Durumu Nasıl Olacak?

Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat!

Lodos, Marmara'da hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı metro güzergahına düştü. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, FSM Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosiklete kalkan olan araç sürücüleri ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri de iptal edildi. Öte yandan Meteoroloji, yarın ve cuma günü için de Trakya, Kıyı Ege ile Güney Marmara çevrelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu

Giriş: 18.01.2023 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat! - Hava Durumu Nasıl Olacak?
AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Trakya'da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; Kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ile Güney Marmara'da Balıkesir ve Bursa çevrelerinde perşembe ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISINDA BULUNULDU

AA'da yer alan habere göre ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

FSM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

İHA'da yer alan habere göre İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.

PANELVANLAR MOTOSİKLETLİYE KALKAN OLDU

Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BURSA'DA BİNANIN ÇATISI UÇTU

Yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyen lodos, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

ÇATI, ENERJİ TELLERİNE ZARAR VERDİ

AA'da yer alan habere göre uçan çatı, metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BURSARAY HİZMETİ OTOBÜSLERLE VERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel-Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

KAMELYALAR PARÇALANDI ESNAF TEZGAH AÇAMADI

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunan kamelyalar fırtınaya dayanamayıp parçalandı ve kullanılmaz hale geldi. Bursa’nın meşhur Tuz Pazarı’nda da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar tezgahlarını açamadı. Bursa’da hava sıcaklığı bugün 17 derece beklenirken, rüzgârın saatte hızı 58 kilometreye kadar yükselecek.

İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI İPTAL OLDU

İstanbul'da, Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa'da fırtına nedeniyle ağa&ccedil;lar devrildi.
Bursa'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

İHA'da yer alan habere göre de Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dikkat lodos! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor
Dikkat lodos! Marmara ve Ege'de etkili olacak... Sıcaklıklar artıyor
Sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı
Lodos baş ağrıtacak!
Lodos baş ağrıtacak!
Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor
Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Lodos devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.