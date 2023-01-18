Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerGündemHava DurumuSon dakika hava durumu: Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat! - Hava Durumu Nasıl Olacak?
Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat!
Lodos, Marmara'da hayatı olumsuz etkiliyor. Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı metro güzergahına düştü. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, FSM Köprüsü'nden geçerken zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına ticari panelvan sürücüleri yetişti. Güçlükle ilerleyen motosiklete kalkan olan araç sürücüleri ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Lodos fırtınası nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri de iptal edildi. Öte yandan Meteoroloji, yarın ve cuma günü için de Trakya, Kıyı Ege ile Güney Marmara çevrelerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği uyarısında bulundu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Trakya'da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; Kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ile Güney Marmara'da Balıkesir ve Bursa çevrelerinde perşembe ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
TEDBİRLİ OLUNMASI UYARISINDA BULUNULDU
AA'da yer alan habere göre ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
FSM'DE İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
İHA'da yer alan habere göre İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı.
PANELVANLAR MOTOSİKLETLİYE KALKAN OLDU
Kuvvetli rüzgar nedeniyle köprüden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünü gören 2 sürücü, ticari panelvan araçlarıyla motosikletliyi rüzgardan korumaya çalıştı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Güçlükle ilerleyen motosiklet sürücüsüne kalkan olan sürücüler ise motosiklet sürücüsüne Fatih Sultan Mehmet köprüsü bitene kadar eşlik etti. O anlar ise bir başka vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
BURSA'DA BİNANIN ÇATISI UÇTU
Yurdun batısında hayatı olumsuz etkileyen lodos, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.
ÇATI, ENERJİ TELLERİNE ZARAR VERDİ
AA'da yer alan habere göre uçan çatı, metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
BURSARAY HİZMETİ OTOBÜSLERLE VERİLDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinden (BURULAŞ) yapılan açıklamada, "Yaşanan fırtınada Ankara Yolu Caddesi'nde Bursaray hattı üzerine düşen çatı enkazı sebebiyle Kestel-Arabayatağı arasında Bursaray işletimi geçici süreyle otobüslerle sağlanacaktır. Tüm yolcularımızın bilgisine sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
KAMELYALAR PARÇALANDI ESNAF TEZGAH AÇAMADI
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde bulunan kamelyalar fırtınaya dayanamayıp parçalandı ve kullanılmaz hale geldi. Bursa’nın meşhur Tuz Pazarı’nda da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar tezgahlarını açamadı. Bursa’da hava sıcaklığı bugün 17 derece beklenirken, rüzgârın saatte hızı 58 kilometreye kadar yükselecek.
İSTANBUL'DA ŞEHİR HATLARI İPTAL OLDU
İstanbul'da, Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.
BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İHA'da yer alan habere göre de Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 18 Ocak 2023 Çarşamba (bugün) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Son dakika hava durumu: Lodos, Marmara'yı vurdu! Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 güne dikkat! - Hava Durumu Nasıl Olacak?/son-dakika-hava-durumu-lodos-marmara-yi-vurdu-meteoroloji-den-flas-uyari-2-gune-dikkat-guncel-haberl-3557179
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.