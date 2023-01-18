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Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı!

Rusya’dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı olan İstanbul’un ardından sabah saatlerinde Amasra’ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanı'na yanaşırken usturmaçalara çarptı

Giriş: 18.01.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Rus Kruvaziyeri liman usturmaçalarına çarptı! - Haberler
İHA

Bartın'da saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı Rus kruvaziyeri tekrar açığa çıkarıldı.

8 USTURMAÇA HASAR ALDI

İHA'da yer alan habere göre kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerde de hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

KRUVAZİYERDE 668 KİŞİ BULUNUYOR

Dalgıç ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarına katıldığı öğrenilirken Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Kruvaziyerde 385 yolcu ve 283 personel olmak üzere toplam 668 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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