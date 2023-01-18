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Bursa'da lodosun uçurduğu çatı, metro güzergahına düştü

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos, 3 katlı binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı metro güzergahına ve yola düştü

Giriş: 18.01.2023 - 06:02 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da lodosun uçurduğu çatı, metro güzergahına düştü
AA

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.

METRO GÜZERGAHINA ZARAR VERDİ

AA'nın haberine göre; uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BÖLGEDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.

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