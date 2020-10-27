Hatay'da alevler yerleşim yerlerine sıçradı!

AA

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen helikopter, arazöz, su tankeri, iş makineleri ve çok sayıda söndürme ekibiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.