İsrail'in kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da 60 bin Müslüman bayram namazını kıldı

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Eski Şehir çevresinde demir bariyerlerle konuşlandı.

Mescid-i Aksa'nın Bab'ul Esbat (Aslanlı Kapı) ve diğer kapılarında İsrail polisi, kimlik kontrolü yaptığı bazı Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermedi ve bu Filistinlileri kontrol noktalarından geri çevirdi. İsrail polisinin geri çevirdiği Filistinliler Aksa'nın dışında Eski Şehir'in farklı noktalarında yollarda namaz kıldı.