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Hatay'da 51 saat sonra... 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Hatay'da depremden 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Çocuk hastaneye götürüldü

Giriş: 08.02.2023 - 08:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da 51 saat sonra... 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Hatay'da 51 saat sonra... 5 yaşındaki çocuk kurtarıldı
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İHA

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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