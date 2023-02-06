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Hatay'da 2 hastane ve Gaziantep Kalesi yıkıldı!

Türkiye'yi sarsan deprem sarsıntısında feci haberler gelmeye devam ediyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını söyledi. Öte yandan Gaziantep Kalesinin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı

Giriş: 06.02.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika deprem haberleri: Hatay'da 2 hastane ve Gaziantep Kalesi yıkıldı - Kahramanmaraş'ta büyük deprem
Hatay'da 2 hastane ve Gaziantep Kalesi yıkıldı!
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AA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonucu kentte yıkılan binalar bulunduğunu belirterek, "Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var." dedi.

Doğan, AA muhabirine, deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

GAZİANTEP KALESİ YIKILDI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar gördü.

AA'da yer alan habere göre merkez Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesinin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı.

Kalenin etrafındaki demir korkuluklar ise çevredeki kaldırımlara dağıldı. Kalenin yanındaki istinat duvarı da çöktü. Bazı burçlarda ise büyük çatlaklar oluştuğu görüldü.

Öte yandan, kalenin yanında bulunan ve 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen tarihi Şirvani Camisinin kubbesi ile doğu istikametindeki duvarı kısmen çöktü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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