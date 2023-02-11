122'nci saatte kurtuldu ama...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Hatay'da yıkılan binanın enkazında kalan Aya, temas kuran ekiplerin yoğun mücadelesine rağmen 122 saat sonra yaşam mücadelesine yenik düştü. Entübe olan ve beton blok altında kalan ayağının kesilmesine karar verilen Aya'nın bu sırada yaşamını yitirmesi, saatlerdir büyük mücadele veren arama kurtarma ekiplerinde büyük üzüntüye neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından yıkımın en fazla olduğu iller arasında bulunan Hatay'da gece sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının 116'ncı saatinde Antakya ilçesinin Akevler Mahallesindeki 9 katlı binanın enkazında bir kişinin hayatta olduğu saptandı. Isı ölçer cihazı ve sesli çağrıların ardından Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Aya ile irtibat kuruldu. 13 yaşındaki Aya ile sözlü temasın ardından ekipler zamana karşı büyük bir mücadele başlattı.