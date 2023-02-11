Deprem bölgesinde hava durumu: Deprem bölgesinde ve yurt genelinde hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 2, Parçalı ve çok bulutlu. İSTANBUL: 6, Çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı. İZMİR: 11, Parçalı ve az bulutlu. KOCAELİ: 5, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı. MANİSA: 8, Az bulutlu. ADANA: 14, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 14, Az bulutlu ve açık. HATAY: 11, Az bulutlu ve açık. K.MARAŞ: 6, Parçalı ve az bulutlu. ESKİŞEHİR: 3, Parçalı ve çok bulutlu. KONYA: -2, Parçalı bulutlu. BOLU: 1, Çok bulutlu. KASTAMONU: 2, Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı. SAMSUN: 5, Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. TRABZON: 7, Çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. ELAZIĞ: 3, Parçalı ve az bulutlu. ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu. MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu. DİYARBAKIR: 7, Parçalı ve az bulutlu. GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu. SİİRT: 6, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve az bulutlu.

KAHRAMANMARAŞ Cumartesi : Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve puslu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/6 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -3/6 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 30-40 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2/7 Salı : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5-15 km/saat, hamlesi 5- 15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -2 / 6

MALATYA Cumartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -12/-2 Pazar : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -10/0 Pazartesi : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-1 Salı : Az bulutlu, gece ve sabah sis ve puslu, rüzgar güney yönlerden 5-15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -11/-1 GAZİANTEP Cumartesi : Parçalı bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 10-20 km/saat hamlesi 30-50 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/7 Pazar : Az bulutlu, rüzgar kuzeybatı yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -4/7 Pazartesi : Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/6 Salı: Az bulutlu, rüzgar kuzey yönlerden 5/15 km/saat, en düşük / en yüksek hava sıcaklıkları : -5/5