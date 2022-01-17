Hastaya uykuda cinsel istismar! Doktor tutuklandı!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor B.Y. (46), hastası Y.G.’ye (21) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
“KİMLİĞİM YOKTU DOKTORU ARADIM”
Uşak'ta bir eğlence merkezinde çalışan Y.G. ifadesinde, rahatsızlanınca hastaneye başvurduğunu belirterek, "Görevliler işlem yapmak için kimliğimi istedi. Üzerimde kimliğim yoktu. Kimliğim olmayınca muayene yapamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine tanışmışlığım olan doktor B.Y.’yi telefonla aradım. Durumumu anlattım o da bana nöbetçi olduğunu ve yanına gitmemi söyledi" dedi.
SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU
Bunun üzerine doktor B.Y.’nin yanına gittiğini anlatan Y.G., “Beni odasına aldı. Serum taktırdı. Rahatsızlığımın etkisiyle de uyumuşum. Sabah uyandığımda dağınıktım” dedi.
"İÇ ÇAMAŞIRLARIM ÜZERİMDE YOKTU"
İç çamaşırlarının üzerinde olmadığını belirten Y.G., kanepede uyuyan doktoru kaldırmadan, odadan ayrılıp savcılığa giderek şikayette bulunduğunu söyledi.
DOKTOR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, kadının kan testinde doktorun verdiği uyutucu ilaca rastlandı. Gözaltına alınan doktor B.Y. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
DOKTOR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Y.G.’ye tedavisi için yardımcı olduğunu söyleyen B.Y., cinsel istismarda bulunmadığını veya herhangi bir ilişkiye de girmediğini savundu. Doktor B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KÖPEK ÖLDÜRMEKTEN İŞLEM GÖRMÜŞTÜ
Doktor B.Y. hakkında daha önce de bir sokak köpeğini öldürmek suçundan işlem yapılmıştı. 15 Kasım 2020'de meydana gelen olayda B.Y., Fatih Mahallesinde alkollü vaziyette bir sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden av tüfeğiyle yanına çağırdığı köpeği öldüren kişinin B.Y. olduğunu belirledi.
ARAÇ KUNDAKLAMADAN GÖZALTI
Gözaltına alınan doktor B.Y. ifadesinde, sokak köpeğini daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi. Uşak Emniyeti Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince 'sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen B.Y., bir süre sonra da komşularının araçlarını kundakladığı iddiasıyla yine gözaltına alınmıştı.
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