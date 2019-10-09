İstanbul Kartal'da bir sağlık ocağında doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında nisan ayında meydana geldi. İddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor yumruk yumruğa birbirine girdi. Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra sağlık ocağındaki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi.

Sağlık ocağında bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayla ilgili doktor ile hasta yakını karşılıklı şikâyetçi oldu.