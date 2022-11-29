Hasta yakını kadın doktoru feci şekilde darp etti!

AA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde doktoru darbeden hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre annesi Yüksel Y'yi (73) Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüp dahiliye uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin'e muayene ettirmek isteyen Cafer Y'ye (47), randevusu bulunmaması nedeniyle olumsuz cevap verildi. Ayrılıp bir süre sonra tekrar hastaneye dönen Yüksel Y. ve Cafer Y'ye yine randevusuz muayene yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine Cafer Y, Ergin'i darp etti. Hastaneden darp raporu alan Ergin, zanlıdan şikayetçi oldu. Cafer Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Uzm. Dr. Elif Dağıstan Ergin Ergin, gazetecilere, 2,5 aydır Erbaa'da görev yaptığını, sabah saatlerinde gelen bir hasta yakınının annesine bakılmasını istediğini söyledi. Randevusu olmadığını, bu nedenle bakamayacağını söylediği halde aynı kişilerin tekrar geldiğini anlatan Ergin, "Poliklinikten geç çıktım, yalnızdım. Beklememelerini, öğle arasına girdiğimizi ve bakamayacağımı tekrar söyledim. Hastanın oğlu yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı. Yere düştüm. Hala boğazımı sıkmaya devam ediyordu. Oradaki sekreter hanımlar aldılar üstümden." dedi.

Meslektaşlarının başına bu tür olayların sıkça geldiğini belirten Ergin, "Suçlu serbest bırakılıyor. Serbest bırakılmasın, cezasını sonuna kadar alsın istiyoruz. Birisinin gelip bize bunu yapmaya hakkı yok. Bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz, hasta mağdur olmasın, işler yürüsün diye." ifadesini kullandı.

DARP ETTİĞİ DOKTORLA TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ ANNESİNİ YERE DÜŞÜRDÜ Öte yandan Cafer Y'nin Ergin'i darp etme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, zanlının poliklinikten içeri girerek Ergin'i darp edip dışarı savurması, Ergin'in tekerlekli sandalyedeki Yüksel Y'yi çarparak yere düşmeleri ve yaşanan kargaşa yer alıyor. Fotoğraflar: İHA