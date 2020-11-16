Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hakkari /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 16, 2020
OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un acı haberi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Köyü’nde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.
Hatice Topuksuz ile evli olan geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.
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