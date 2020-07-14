AA

Libya'nın Doğusunda bulunan ve Hafter'in müttefiği Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin geçen haftalarda Libya'ya müdahale imasındaki ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; açıklamada, “İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli." ifadesine yer verildi.

Libya'da 2015 sonunda imzalanan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla da uluslararası meşruiyet verilen Suheyrat Anlaşması sonucunda Libya'daki yürütme mercisi olarak Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti görevlendirilmişti.

Akile Salih'in başkanlık ettiği 200 sandalyeli Tobruk Temsilciler Meclisi de söz konusu anlaşmayla yasama organı olarak görevlendirilmişti. Halife Hafter'in Nisan 2019'da başkente yönelik saldırısına Akile Salih'in destek vermesinin ardından çok sayıda milletvekili Temsilciler Meclisindeki oturumları protesto ederek başkent Trablus'ta toplanma kararı almıştı.

Akile Salih liderliğindeki Temsilciler Meclisinin toplantı yeter sayısı olmadan meclis adına Hafter'in lehine benzer açıklamaları yapması ve oylanmış yasa tasarısı gibi gösterme çabası, çok sayıda milletvekilinin tepkisiyle karşılanmıştı.