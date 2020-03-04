DHA

Olay, bir eğlence mekânında 17 Aralık günü saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kapanmak üzere olan eğlence mekânına gelerek iş yeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı.

DHA'nın haberine göre, olayda Ufuk G. (36) ve Sadrettin A. (45) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI EVDE YAKALANDILAR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda saldırganın Ferdi A.(24) olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polisler Ferdi A.'nın Mehmet A.'dan aldığı para karşılığında bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Emniyet ekipleri , 24 Şubat günü saat 23.30 sıralarında şüphelilerin saldırı sırasında kullandıkları arabanın bir site içerisinde olduğunu bilgisine ulaştı.

Bu bilgi üzerine Esenyurt Barbaros Fahrettin Paşa Mahallesindeki site içerisinde ve çevresinde araştırma yapan polis, arabanın siteye yakın bir sokakta park halinde olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri yaptıkları incelemelerde şüphelilerinde aynı sokakta başka bir sitede olduklarını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından 25 Şubat günü saat 02.00 sıralarında şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenleyen emniyet ekiplerince Ferdi A. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda kol dayama kısmı ile vitesin arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

500 BİN LİRA KARŞILIĞINDA

Emniyet ekipleri yaptıkları araştırmalarda Ferdi A.'nın Kırıkkale'den geldiğini ve cezaevi firarisi olduğunu belirlerken, Mehmet A. ile 500 bin lira karşılığında Sadrettin A.'yı vurmak için anlaştığı tespit edildi. Mehmet A.'nın Ferdi A.'dan , Sadrettin A.'ya ailevi bir olaydan dolayı saldırı düzenlemesini istediği ve silahı Ferdi A.'ya Mehmet A.'nın temin ettiği saldırıdan sonra da silahı geri aldığı öğrenildi.

Ferdi A.'nın hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma gibi bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, yoklama kaçağı olduğu da tespit edildi. Mehmet A.'nın ise ruhsatsız silah bulundurma ve kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRGAN AZMETTİRİCİ AYNI KAREDE

Öte yandan saldırgan ve azmettiricinin birlikte görüldüğü güvenlik kamera kayıtları ile saldırganın saldırının ardından koşarak kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.