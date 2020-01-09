09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ümraniye'de silahlı iki şahsın tartışması cinayetle sonlandı. Saldırgan şahıs, tartıştığı kişi arkasını döndüğü sırada kurşun yağdırdı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, geçen pazar günü gece saat 01.45 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen şahısla bir dükkan önünde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındaki şahsa tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti.
Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada saldırgan şahıs silahını çekip art arda tetiğe bastı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Silahlı saldırgan tetiğe basmaya devam ederek olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırgan şahsın arkadaşına defalarca ateş ederek öldürdüğü dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın gerçekleştiği noktada esnaf olan Taner Günaydın, "Bizim dükkanımız kapalıydı o saatlerde. Saat 2'ye doğru bir arkadaş beni aradı. 'Abi dükkanın önünde bir şeyler olmuş, emniyet şeridi çekilmiş, birini vurmuşlar galiba' dedi. Ben arkadaştan başka bilgi alamadım, buradan geçerken görmüş. Ertesi gün geldiğimde ikiye çeyrek kala yan dükkanın önünde bizim dükkanımıza da sürekli gelip giden birinin vurulduğunu öğrendim. Önce bir el ateş edilmiş yere düşmüş ölen şahıs, sonra yanına gelip 4, 5 el daha etmişler. 2 tanesi kafasına gelmiş. Duyduğumuz bu şekilde" diye konuştu.
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