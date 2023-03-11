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Sürücü 16 yaşındaydı! 2 araca çarptı! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Afyonkarahisar'da park halindeki iki araca, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Giriş: 11.03.2023 - 08:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Sürücü 16 yaşındaydı! 2 araca çarptı! Afyonkarahisar'da bağıra bağıra gelen ölüm!
Sürücü 16 yaşındaydı! 2 araca çarptı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
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AA

Afyonkarahisar'da, 16 yaşındaki A.K.'nin idaresindeki otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 2 araca çarptı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

AA'da yer alan habere göre kazada sürücü ile otomobildeki M.K, (17), M.C, (17), İ.F.K. (17) ve S.C.C. (17) yaralandı.

17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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