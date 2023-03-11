Sürücü 16 yaşındaydı! 2 araca çarptı! Bağıra bağıra gelen ölüm!

AA'da yer alan habere göre kazada sürücü ile otomobildeki M.K, (17), M.C, (17), İ.F.K. (17) ve S.C.C. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar 'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.