Sürücü 16 yaşındaydı! 2 araca çarptı! Bağıra bağıra gelen ölüm!

Afyonkarahisar'da, 16 yaşındaki A.K.'nin idaresindeki otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda park halindeki 2 araca çarptı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre kazada sürücü ile otomobildeki M.K, (17), M.C, (17), İ.F.K. (17) ve S.C.C. (17) yaralandı.
17 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.C.C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.