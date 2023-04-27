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Soruşturma başlatıldı! Tuğba öğretmen neden öldü?

Diyarbakır'da özel bir hastanede 15 Nisan´da varis ameliyatı olup aynı aynı gün taburcu edilen 2 çocuk annesi öğretmen 37 yaşındaki Tuğba Parlak, ertesi gün evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Parlak, 24 Nisan´da yaşamını yitirdi. Parlak´ın yakınları doktor, hastane yönetimi ile ihbarın ardından eve 27 dakika geç geldikleri iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu, il sağlık müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 27.04.2023 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Soruşturma başlatıldı! Tuğba öğretmen neden öldü? - Önemli haberler
Soruşturma başlatıldı! Tuğba öğretmen neden öldü?
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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak (37), iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

AMELİYATTAN SONRA RAHATSIZLANDI

Tuğba Parlak evli ve 2 &ccedil;ocuk annesiydi.
Tuğba Parlak evli ve 2 çocuk annesiydi.

DHA'da yer alan habere göre 15 Nisan´da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulunuldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak´ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü. Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

AİLESİ "İHMAL" İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

24 Nisan´da Parlak´ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi. Ailesinin, `ihmal´ olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak´ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü.

2 ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak´ın cenazesi otopsinin ardından Tokat´a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Tuğba Parlak´ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında `ihmal´ olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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