Otomobilde cansız bulunmuştu! Boğarak öldürmüşler!

YÜZÜNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre araç içinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir miktar madde bulunmuştu. Mahmut Çağış'ın yüz bölgesinde kanama olduğu tespit edilmişti. Polis, Mahmut Çağış'ın eşiyle yaptığı görüşmede son olarak 18 Mart Cumartesi Günü saat 17.00 sıralarında görüştüğü daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını öğrenmişti.