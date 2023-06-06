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Otomobilde cansız bulunmuştu! Boğarak öldürmüşler!

İstanbul'da, otomobilin içinde ölü olarak bulunan 53 yaşındaki Mahmut Çağış'ın Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Mahmut Çağış cinayetiyle ilgili 5 Şüpheli gözaltına alındı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi

Giriş: 06.06.2023 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilde cansız bulunmuştu... 5 şüpheli gözaltında! - Son dakika haberler
DHA

İstanbul Fatih'teki Koca Mustafa Paşa Mahallesinde 19 Mart Pazar Günü ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bir otomobilin içinde Mahmut Çağış'ın (53) cesedini buldu.

YÜZÜNDE KANAMA TESPİT EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre araç içinde yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen bir miktar madde bulunmuştu. Mahmut Çağış'ın yüz bölgesinde kanama olduğu tespit edilmişti. Polis, Mahmut Çağış'ın eşiyle yaptığı görüşmede son olarak 18 Mart Cumartesi Günü saat 17.00 sıralarında görüştüğü daha sonra bir daha kendisinden haber alamadığını öğrenmişti.

BOYUN KEMİĞİNDE KANAMA BELİRLENDİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, yüzünde darp izleri bulunan Çağış'ın, boynunda morluklar olduğu, boyun kemiğinde kanama meydana geldiği, boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kamera ve cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonucu 6 şüpheli tespit edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlarla şüpheliler Temel Y. (40) Beyoğlu'nda , Hamit C.Ş. (36) Kocaeli'nde, Engin T. (44) Bağcılar'da, Mehmet A.D. (49) Esenyurt'ta , Selçuk A. (42) Kocaeli'nde gözaltına alındı. Olaya karışan 6. şüpheli Batuhan K .(23) ise başka bir suçtan yakalanarak cezaevinde olduğu tespit edildi.

ALACAK VERECEK CİNAYETİ İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulan şüphelilerin olayı aralarında yaşanan bir alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gerçekleştirdikleri belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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