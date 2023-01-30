Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu

İstanbul Maltepe Sahili'nde, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı.
KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemede cansız bedenin, 85 yaşındaki Melek T'ye ait olduğu tespit edildi.
BASTONU VE AYAKKABILARI DA BULUNDU
Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Melek T'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.