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İstanbul'da denizde bulundu! Bir kadına ait cansız beden!

İstanbul Maltepe'de denizde, 85 yaşında olduğu öğrenilen Melek T.'nin cansız bedeni bulundu. Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılara da ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 30.01.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da Maltepe'de denizde bir kadına ait cansız beden bulundu! -Öne çıkan haberler
Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu
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AA

İstanbul Maltepe Sahili'nde, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

AA'da yer alan habere göre dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede cansız bedenin, 85 yaşındaki Melek T'ye ait olduğu tespit edildi.

BASTONU VE AYAKKABILARI DA BULUNDU

Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Melek T'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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