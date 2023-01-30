Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu

İstanbul Maltepe Sahili'nde, denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi.

Yapılan incelemede cansız bedenin, 85 yaşındaki Melek T'ye ait olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.