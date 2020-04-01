Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Son dakika açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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