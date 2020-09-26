Zonguldak Ereğli'de, geçen çarşamba günü saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Kestaneci İlkokulu'nun bahçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde arkadaşıyla buluşmak üzere evinden çıkan Mumin Yasin Sarıkaya (15),yaşadıkları mahalleden tanıdığı K.D. (17),Y.C.T. (15) ve tanımadığı iki kişinin saldırısına uğradı.
KOLİ BANDIYLA BAĞLAYIP İŞKENCE YAPTILAR
DHA'da yer alan habere göre koli bandıyla okul bahçesinde bulunan kale direğine bağlanan Sarıkaya, darp edildi. Kulağı kesilerek işkence edilen Sarıkaya, şüphelilerin bir süre sonra kendisini bırakmasıyla yaralı şekilde eve geldi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Sarıkaya, tedavi altına alındı.
BAŞINA 4, KULAĞINA 12 DİKİŞ ATILDI
Başına 4 ve kulağına 12 dikiş atılan Sarıkaya, tedavisinin ardından taburcu edildi. Mumin Yasin Sarıkaya, annesi Solmaz ve babası Savaş Sarıkaya ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri K.D. ve Y.C.T.'yi gözaltına aldı. 2 çocuk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
DİREĞE BAĞLAYIP DARP ETTİLER
Mumin Yasin Sarıkaya, şüphelilerle daha önceye dayalı husumeti olmadığını belirterek, "Biz arkadaşımla okulun önüne giderken, bize mesaj attılar 'buluşalım' diye. Konuşmak için gittik. Orada bana vurdu sadece, arkadaşıma vurmadı. Ondan sonra bize aralarında husumet bulunan arkadaşımı çağırmamı söyledi. Bende çağırdım. Onu da dövdüler. Beni okul sahasının önüne getirdiler. Direğe bağlayıp videoya çektiler. Yumruk attılar. Kulağım kesilmiş elinde galiba bıçak tarzı bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra beni bıraktılar. Eve geldim" diye konuştu.
"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Solmaz Sarıkaya oğlunu darp edenlerin cezalandırılmasını isteyerek, "Kale direğine koli bandıyla çocuğumu bağlayıp ve karşısına geçip video çekerek darp etmişler. Bundan keyif almışlar. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumun psikolojisi bozuldu" diye konuştu.
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