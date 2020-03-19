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Son dakika bilgilerine göre, Belçika Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının bir günde 309 kişi artığı belirtildi. Bakanlık bu sayısının görülen en yüksek artış olduğunu söyledi.

1486 kesinleşmiş vaka sayısının 1795'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar virüs sebebiyle 21 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.