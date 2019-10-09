Sosyal medyada yayılan görüntülerde babası tarafından şiddet gören Tuğba Akkaş için Bakanlık harekete geçti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından, uzman ekiplerimiz Tuğba Akkaş ile iletişime geçmiş, Bakanlığımızın kendisine uygun sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapmıştır. İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz, Tuğba Akkaş’ı, kardeşini ve engelli annesinin durumunu yakından takip etmektedir" denildi.

YARDIM BAŞLATILDI

Tuğba Akkaş ile engelli annesinin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanırken, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlandı. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından aileye nakdi desteği de yapılacağı bildirildi.

PSİKOLOJİK DESTEK

Tuğba Akkaş, annesi ve kardeşinin süreci atlatabilmeleri için aileye psikososyal destek hizmeti de verileceği açıklandı.

İSTİSMAR YOK

Tuğba Akkaş herhangi bir taciz ya da istismara maruz kalmadığını söyledi.

AVUKAT GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık tarafından avukat görevlendirildi. Ayrıca hukuki sürece müdahil olunacağı da açıklandı. Açıklamada, "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. 'Şiddete Karşı Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.