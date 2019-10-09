Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde isminin Tuğba olduğu belirtilen genç bir kadına babası tarafından uygulanan şiddet büyük tepki yaratmıştı.

Sosyal medya üzerinden TuğbayaYardımEdin” etiketiyle kampanya başlatılmıştı. Taksim’de çekildiği belirtilen görüntülerde bir babanın Tuğba isimli öz kızına yaptığı şiddet görüntüleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından baba hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı üzerine polis, kızına şiddet uygulayan babayı gözaltına aldı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.