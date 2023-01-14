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4 kişi yaralanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı! Hastanede yaylım ateşi!

Şanlıurfa'da, hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında yaşanan, polis ve bir gazeteciyle 2 sivilin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, paniğe kapılanların masa ve sandalyeyle kurşunlardan korunduğu görüldü

Giriş: 14.01.2023 - 15:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: 4 kişi yaralanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı! Hastanede yaylım ateşi! -Güncel haberler
4 kişi yaralanmıştı! Görüntüler ortaya çıktı! Hastanede yaylım ateşi!
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DHA

Şanlıurfa'da, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi önünde, 11 Ocak günü, trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye getiren aile, husumetli oldukları başka ailenin fertleriyle karşılaştı.

TARAFLAR BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre burada çıkan tartışma kavgaya dönüştü, taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Yaralanan Muhammet Yaşin (25) ve Bican Öztopraklar (30) sedyelerle acil servise alındı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre sonra yeniden kavgaya başlayan tarafları sakinleştirmek için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Kavgada polis memuru İsmail K. ile gazeteci atılan taşlarla yaralandı. Polisin havaya ateş açıp sonlandırdığı kavgada 15 kişi gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 8 kişi serbest bırakıldı, diğer 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Çevredekileri tedirgin eden kavga, hastane kantinindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kantinde oturan kişilerin peş peşe açılan ateşle panik halinde kendilerini yere attıkları, masa ve sandalyeyi siper yapıp kurşunlardan korunmaya çalıştıkları görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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