4 çocuk annesiydi! 10 yerinden bıçaklandı!

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI DHA'da yer alan habere göre Muhammer Gültaş (47) ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş (32) arasında tartışma çıktı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"ÇOCUKLAR, 'ANNEMİZ ÖLMÜŞ' DEDİ" Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

KATİL ZANLISI ARANIYOR Polis motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.