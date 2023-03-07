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4 çocuk annesiydi! 10 yerinden bıçaklandı!

Kadın cinayetinin son adresi Ordu oldu. Altınordu ilçesinde 47 yaşındaki Muhammer Gültaş, boşanma aşamasında eşi 32 yaşındaki Yeliz Gültaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Genç kadının 4 çocuğu olduğu öğrenildi

Giriş: 07.03.2023 - 13:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kadın cinayetinin son adresi Ordu: 4 çocuk annesiydi! 10 yerinden bıçaklandı... - Son dakika Haberleri
4 çocuk annesiydi! 10 yerinden bıçaklandı!
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DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde olay, sabah saatlerinde Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

DHA'da yer alan habere göre Muhammer Gültaş (47) ile boşanma aşamasında eşi Yeliz Gültaş (32) arasında tartışma çıktı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi Gültaş'ı vücudunun 10 yerinden bıçakladı. Komşuların ihbarı ile eve gelen sağlık ekipleri, Yeliz Gültaş'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gültaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"ÇOCUKLAR, 'ANNEMİZ ÖLMÜŞ' DEDİ"

Mahallede oturan Günay Keskin, "Balkonda oturuyordum; sabah kız çıkıp, 'İmdat' diyerek bağırdı. O sırada adam da evden çıktı, 'Sizden bıktım' dedi ve motosikletine binerek gitti. Çocuklar da içeri girip, 'Annemiz ölmüş' dedi" diye konuştu.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Polis motosikletiyle kaçan Muhammer Gültaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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