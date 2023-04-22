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3 kişi otomobille nehre düşmüştü! Kahreden arayış!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinden itibaren tekrar başlatıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor

Giriş: 22.04.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Otomobille Munzur Çayı'na düşen 3 kişi hala bulunamadı!
AA

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla Munzur Çayı'na düşüp kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

50 KİŞİLİK EKİP TARAFINDAN ARANIYOR

AA'da yer alan habere göre AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, jandarma, UMKE, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ile gönüllü vatandaşlardan oluşan yaklaşık 50 kişi katılıyor.

DRONLAR DA HAVADAN ARAMA YAPIYOR

Kayıp 3 gencin bulunması için ekipler, Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde bot ve dron yardımıyla ağaçlık ve kayalık alanlarda arama gerçekleştiriyor.

KAZA DÜN MEYDANA GELMİŞTİ

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, dün Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmüş, sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuş, olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

NEHRİN DEBİSİ YÜKSELMİŞTİ

Bölgedeki son yağışların ardından Munzur Çayı'nın debisinin yükseldiği ve bunun, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği de öğrenildi.

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