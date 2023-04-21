Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!

Tunceli'de, B.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalık köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.
AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Munzur Çayı'nda kaybolduğu değerlendirilen sürücü B.A. ile araçtaki M.C.D. ve A.D'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.