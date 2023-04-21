Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!

Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişinin bulunması çalışma başlatıldı.

Giriş: 21.04.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!
AA

Tunceli'de, B.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalık köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Munzur Çayı'nda kaybolduğu değerlendirilen sürücü B.A. ile araçtaki M.C.D. ve A.D'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Halkın yararına verilen taahhütleri yerine getiririz"
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı
Bingöl'de yıldırım düştü: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.