İHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 27.086 denetim yapıldı.

İHA'nın haberine göre, izolasyon kurallarına uymayan 123 kişi tespit edildi. 384 kişi/işletmeye uyarı verildi. 111 kişi/işletmeye para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı” ifadelerini kullandı.

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