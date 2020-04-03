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Son dakika haberi... Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi... TÜİK, mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu mart ayında yüzde 0.57 oldu. Beklenti aylık 0.50 şeklindeydi. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.86 oldu. Çekir enflasyon yüzde 9.97'den 10.49'a çıktı. Mart ayında artışın en yüksek olduğu grup yüzde 2.78 ile sağlık oldu. Gıda fiyatları yüzde 1.95 ile takip etti

03.04.2020 - 10:00 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
HABERTURK.COM

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.  2020 yılı Mart ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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