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Sopalı, silahlı arazi kavgası! Babadan sonra oğlu da öldü!

Mardin'de, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 45 yaşındaki Fikret Aktaş'ın ardından 22 yaşındaki oğlu Abdullah Aktaş da kurtarılamadı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı

Giriş: 01.06.2023 - 15:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sopalı, silahlı arazi kavgası! Babadan sonra oğlu da öldü! - Mardin haberleri
DHA

Mardin'in Derik ilçesindeki kan donduran olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi.

ARAZİ TARTIŞMASI YAŞANDI

DHA'da yer alan habere göre Keskin ve Aktaş aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.

4'Ü AĞIR, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI

Hayatını kaybeden Fikret Aktaş.
Hayatını kaybeden Fikret Aktaş.

Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş, oğlu Abdullah Aktaş, M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

ÖNCE BABA SONRA OĞLU CAN VERDİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Fikret Aktaş, 25 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fikret Aktaş'ın yoğun bakımda kalan oğlu Abdullah Aktaş da bugün yaşamını yitirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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