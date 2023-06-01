Sopalı, silahlı arazi kavgası! Babadan sonra oğlu da öldü!
Mardin'de, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 45 yaşındaki Fikret Aktaş'ın ardından 22 yaşındaki oğlu Abdullah Aktaş da kurtarılamadı. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı
Mardin'in Derik ilçesindeki kan donduran olay, 23 Mayıs'ta gece saatlerinde Boyaklı Mahallesi Sırt mezrasında meydana geldi.
ARAZİ TARTIŞMASI YAŞANDI
DHA'da yer alan habere göre Keskin ve Aktaş aileleri, arazilerini ayıran duvarın yanlış yere örüldüğü gerekçesiyle tartıştı.
4'Ü AĞIR, 11 KİŞİ YARALANMIŞTI
Tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Fikret Aktaş, oğlu Abdullah Aktaş, M.K. (21) ve N.A. (45) ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.
ÖNCE BABA SONRA OĞLU CAN VERDİ
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Mardin'de özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören Fikret Aktaş, 25 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Fikret Aktaş'ın yoğun bakımda kalan oğlu Abdullah Aktaş da bugün yaşamını yitirdi.
2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden Servet Denli ile Nıcirvan Keskin, 29 Mayıs'ta 'kasten yaralama' suçlaması ile tutuklanmış, diğer şüpheli ise serbest bırakılmıştı.
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Sopalı, silahlı arazi kavgası! Babadan sonra oğlu da öldü! - Mardin haberleri/son-dakika-haberler-sopali-silahli-arazi-kavgasi-babadan-sonra-oglu-da-oldu-mardin-haberleri-3596688
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