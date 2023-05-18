Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Songül 23 yaşındaydı! Kardeşi öldürdü! - Gündem haberleri

Songül 23 yaşındaydı! Kardeşi öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Şahin Şaşırmaz, kardeşlerinden 23 yaşındaki Songül Şaşırmaz'ı bıçaklayarak öldürdü, Abbas Şaşırmaz'ı yaraladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Giriş: 18.05.2023 - 08:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Songül 23 yaşındaydı! Kardeşi öldürdü! - Gündem haberleri
DHA

Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi´ndeki 299´uncu sokakta meydana geldi.

KARDEŞLERİYLE TARTIŞTI

DHA'da yer alan habere göre şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşleri Songül ve Abbas Şaşırmaz'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

İKİ KARDEŞİNİ DE BIÇAKLADI

Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Songül Şaşırmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Abbas Şaşırmaz yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abbas Şaşırmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Songül Şaşırmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şahin Şaşırmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Bayrampaşa'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı
Askeri kamuflaj giyerek Iraklıları gasbeden 4 zanlı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.