Ankara'da olay, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi´ndeki 299´uncu sokakta meydana geldi.
KARDEŞLERİYLE TARTIŞTI
DHA'da yer alan habere göre şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şahin Şaşırmaz, aynı evde yaşadığı kardeşleri Songül ve Abbas Şaşırmaz'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
İKİ KARDEŞİNİ DE BIÇAKLADI
Şahin Şaşırmaz, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşlerini bıçakladı. Songül Şaşırmaz, olay yerinde hayatını kaybederken, Abbas Şaşırmaz yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Abbas Şaşırmaz, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Songül Şaşırmaz'ın cesedi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Şahin Şaşırmaz, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.