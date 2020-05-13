Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi oranları artırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı.

Yeni maktu vergi tutarı 0.4569 TL olarak açıklandı. Böylelikle bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 9 TL'yi geçecek.

Ayrıntılar gelecek...

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