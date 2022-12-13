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Sevgilisini ve kocasını öldürmüştü! İşte cani kadının cezası!
Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın mahkemede “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan Doğukan Bağ’ın yakınları 5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de oğullarını öldüren gelinleri Emel Bağ’a verilen cezayı az bularak isyan ettiler
Sevgilisini ve kocasını öldürmüştü! İşte caninin cezası!
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İHA
Aydın'da geçtiğimiz 6 Mayıs günü tartıştığı kocası Doğukan Bağı, 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı.
"BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"
İHA'da yer alan habere göre mahkemeye tutuklu olarak yargılanan Emel Bağ, Doğukan Bağ’ın babası Veysel Bağ ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek “Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim” dedi.
"MOR SAPLI BIÇAK DETAYI"
Cinayetin kasten ve planlayarak yapıldığı, Emel Bağ’ın, Doğukan’ın öldüğünden emin olduktan sonra bıçağı 3 kat aşağıya inerek bodruma sakladığını ve sonrasında yaygara kopardığını iddia eden baba Veysel Bağ; “Sanık eylemi, başından itibaren profesyonelce kurgulanmış olarak gerçekleştirmiştir. Mahkumken devletin şefkatli eliyle salınmış haldeyken eylemi gerçekleşmiştir. Tanıklar sesler geldiğini söyleseler de bu seslerden kimin kime ne yaptığı açıklığa kavuşmamıştır. Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır. Sanığın ‘Doğukan beni bırakma aşkım’ şeklinde sözleri söylediği belirtildi ve havluyla pansuman yapıldığı söylense de, mor saplı bıçak hakkında kimse bir şey söylememiştir. Sanık Doğukan’ın atar damarını kestikten sonra diğer darbeleri yerdeyken vurmuştur. Bu darbeyi alan kişi en geç 5 saniye içinde yere düşer. Daha sonra onun ölümünü bekleyerek 3 kat aşağıya inerek bıçağı saklamış ve daha sonra çığlık atmıştır” diyerek mor saplı bıçak ile ilgili detayın netleştirilmesini talep etti.
"BIÇAĞI KOMŞULAR TELAŞLANMASIN DİYE ATTIM"
Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek “Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim” dedi.
24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme başkanı tarafları dinlenmesinin ardından, kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’a 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
5 YIL ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Kocası Doğukan Bağ’ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren Emel Bağ’ın 5 yıl önce de sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Arslan’ı (27) işyerinde bıçaklayıp öldürdüğü ortaya çıkarken, Emel Bağ’ın 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği ortaya çıkmıştı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika haberler: Aydın'da sevgilisini ve kocasını öldürmüştü! İşte Emel Bağ'ın cezası!/son-dakika-haberler-sevgilisini-ve-kocasini-oldurmustu-iste-emel-bag-in-cezasi-3546984
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