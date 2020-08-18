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Son dakika haberi! Salgını unutup dansözlü düğün yaptılar!

Yalova'da koronavirüs salgınına rağmen akılalmaz görüntüler ortaya çıktı. Kentte, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan bir düğünde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı

18.08.2020 - 12:56 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
DHA

Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, koronavirüs tedbirleri unutuldu.

DHA'nın haberine göre, dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

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