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Restoran çıkışı kadına feci darp!

Konya'da D.Ö. adlı kadın, birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi

Giriş: 09.01.2023 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Restoran çıkışı kadına feci darp! - Konya haberleri
DHA

Konya'da olay, geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

DHA'da yer alan habere göre tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKME ATIP KADINI YERE FIRLATTI

Kamera görüntülerinde ise D.Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor.

AYAĞIYLA ÜZERİNE BASIP TEKME ATTI

Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y.Ç.'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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