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Polise de saldırdı! Döner bıçağıyla dehşet saçtı!

İzmir'de, döner bıçağıyla önce bir iş yerindeki kişiye saldıran, daha sonra kendisini gözaltına almak isteyen polislere de saldırmaya çalışan Kenan Karataş, ekiplerin havaya ateş etmesi ve biber gazı ile yapılan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi

Giriş: 07.06.2023 - 09:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: İzmir'de polise de saldırdı! Döner bıçağıyla dehşet saçtı!
DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, dün saat 01.00 sıralarında Ekrem Akurgal Sokak Sevgi Yolu yakınındaki unlu mamuller satışı yapılan fırında meydana geldi.

İŞ YERİNDE BİR KİŞİLE SALDIRDI

DHA'da İddiaya göre Kenan Karataş, yanında bulunan döner bıçağı ile unlu mamuller satışının yapıldığı iş yerine girip, burada bulunan bir kişiye saldırdı.

POLİS, ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Olayı gören çevredekiler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan Kenan Karataş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

DÖNER BIÇAĞIYLA POLİSLERE DE SALDIRDI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüphelinin bir taksi durağında olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kıstırılan Karataş, elindeki döner bıçağını bırakmayıp, direnmeye çalıştı. Karataş, elindeki döner bıçağı ile polislerin üzerine yürürken, ekipler tarafından havaya ateş edildi.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Israrla döner bıçağını elinden bırakmayan şüpheli, biber gazıyla yapılan müdahale sonucunda etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Karataş, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kenan Karataş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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