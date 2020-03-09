09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altın, petrol fiyatları öncülüğünde sert düşen emtia piyasası ve gittikçe genişleyen koronavirüs salgını nedeniyle rekor kırdı. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla spot altın, 2012 aralık ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 1700 doları aştı.
2012 aralık ayında 1702,45 doları gören altının onsu, emtialardaki çöküş sonrası bugün gece saatlerinde 1703,1 dolara kadar yükseldi.
Çin'in ticaret verilerinin beklentinin çok altında gelerek ocak şubat ayında ihracatın yüzde 17 düşmesi, İtalya'da nüfusun dörtte birinin karantinada olması, hisse senedi piyasalarındaki sert iniş ve ABD 10 yıllıklarında yüzde 0.5'in altına inilmesiyle birlikte güvenli limanlara toplu bir kaçışın olduğunu söyleyen uzmanlar yen ve altına dikkat çekti.
Petrol fiyatlarındaki yüzde 30'luk gerilemenin piyasada deflasyonist şok algısı yarattığı belirtilirken Japon Yeni, dolar karşısında son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD altın vadelileri de yüzde 1.5 üzerinde yükseldi. 1703 dolara çıkan spot altın daha sonra 1670 dolar altına geriledi.
Altının virüse bağışıklığı olduğunu söyleyen yatırım bankası Goldman Sachs, fiyatların 1800 dolara kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Öte yandan diğer değerli metaller gümüş, paladyum ve platinyumda yüzde 2.5 ila 3 arasında gerileme görüldü.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 330 liraya, çeyrek altın 540 liraya, Cumhuriyet altını da 2 bin 235 liraya yükseldi.
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