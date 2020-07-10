Son dakika haberler... Patlamada şehit olan askerler için son görev

İHA

Sakarya’nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz 3 Temmuz'da meydana gelen havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından, imha edilmek üzere Taşkısığı mevkine götürülen havai fişek dolu kamyonda yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Manga, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İHA'nın haberine göre, Manga’nın naaşı Afyonkarahisar'daki baba evinden helallik alındıktan sonra silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze töreninin gerçekleştirileceği Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camine getirildi.

Büyük hüzün yaşayan şehidin annesi Elif Duru ve kardeşleri Bekir ile Ali Osman Manga’yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Duru’yu ise kadın askerler cenaze töreni boyunca bir an olsun yalnız bırakmadı. Cenaze töreni öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin aile üyelerinin yanına giderek başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze töreninde şehit Manga’nın bir yakınının Türk bayrağına sarılı tabuta elleri ile dokunarak uzun süre dua etmesi herkesi hüzne boğdu. Cuma namazının ardından şehit Manga’nın cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Bakan Soylu da tabutu sırtladı.

Cenaze namazında Bakan Soylu şehidin kardeşleri ile birlikte saf tuttu. Cenaze namazının ardından şehidin tabutunu yakınları birlikte Bakan Soylu sırtladı. Cenaze aracına kadar taşınan şehidin tabutu ardından defin edileceği Kocatepe Asri Mezarlığındaki Hava Şehitliği’ne götürüldü. Bakan Soylu beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte defin için mezarlığa gitti. Öte yandan, şehit Manga’nın babası Birol Manga’nın yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği ve bu yüzden yetim olduğu öğrenildi.

MANİSA'DA DA AYNI ACI

Patlamada şehit olan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi de, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Sakarya'dan kara yolu ile Alaşehir ilçesine getirilen şehit Mesut Yazar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşı döktü. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit için Uluderbent Mahallesi futbol sahasında Kovid-19 önlemleri altında İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.

ASTSUBAY AKGÖZ'ÜN NAAŞI DA TEKİRDAĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı da, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

AA'nın haberine göre, Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınan Akgöz'ün (40) naaşı, tören için Valilik önüne, ardından da Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin eşi Canan, annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyelerini iletti. Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi.