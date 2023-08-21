Otomobil üst geçidin ayağına çarptı! Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki ziraat mühendisi 36 yaşındaki Yeşim Yarar Özsayın, hayatını kaybetti, eşi A.Ö. ile bebekleri K.Ö. ise kazada ağır yaralandı
Tekirdağ'da kaza, saat 04.00 sıralarında, Çorlu-İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.
ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı.
ARAÇTA SIKIŞAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİ VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI
Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
GENÇ ANNE ZİRAAT MÜHENDİSİYDİ
Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.