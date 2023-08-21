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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Tekirdağ'da otomobil üst geçidin ayağına çarptı! Anne öldü, bebeği ve eşi yaralandı!

        Otomobil üst geçidin ayağına çarptı! Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan otomobildeki ziraat mühendisi 36 yaşındaki Yeşim Yarar Özsayın, hayatını kaybetti, eşi A.Ö. ile bebekleri K.Ö. ise kazada ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:39
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        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
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        Tekirdağ'da kaza, saat 04.00 sıralarında, Çorlu-İstanbul kara yolu Yenice Mahallesi'nde meydana geldi.

        ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre A.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı.

        ARAÇTA SIKIŞAN ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Yeşim Yarar Özsayın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        EŞİ VE BEBEĞİ AĞIR YARALANDI

        Özsayın'ın ağır yaralanan eşi A.Ö. ile bebeği K.Ö. ise Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        GENÇ ANNE ZİRAAT MÜHENDİSİYDİ

        Devlet Su İşleri'nde (DSİ) ziraat mühendisi olduğu belirtilen Yeşim Yarar Özsayın'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        #Tekirdağ
        #Son dakika haberler
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