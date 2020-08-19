DHA

Olay, saat 11.30 sıralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir halk otobüsünde meydana geldi. Tıp merkezi durağında halk otobüsüne maskesi çenesinde olan kimliği belirsiz bir kişi bindi.

DHA'nın haberine göre, halk otobüsü şoförü İsmail Alay, iddiaya göre otobüse binen kişiye maskesini takmasını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada otobüs yola devam etti. Tartışmanın sürmesi üzerine yolcu şoförün yanına gelerek, vurmaya başladı. Darp edilen İsmail Alay, seyir halindeki otobüsü güçlükle durdurdu.

Otobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandı. Şoför Alay'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoför ve yolcu birbirlerinden şikayetçi oldu.

DARP ANI KAMERADA

Öte yandan şoför İsmail Alay'ın darp edilme anı otobüsün güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde maskesi çenesinde olan bir kişinin otobüse bindiği, otobüs şoförünün yolcuyu uyarması, yolcu ile şoför arasında tartışma çıkması, yolcunun şoförü darp etmesi ve otobüste bulunan yolcuların kavgaya müdahale etmesi yansıdı.

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